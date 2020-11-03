桃園市 ▲觀音區多功能場館新建統包工程3日開工，預計2022年底竣工，打造成地上六層及地下兩層的館院，提供居民更多休閒場所及藝文空間。（姜霏攝）

觀音區多功能場館3日舉行開工典禮，將建於商業區及住宅區附近，斥資約4億元，預計於2022年底完工，規畫成地上6層、地下2層的建築，提供民眾休閒、藝文空間，吸引更多年輕族群的定居意願。

桃園市長鄭文燦3日出席觀音區多功能場館新建統包工程開工典禮，他表示，觀音草漯為重畫的新興地區，觀音區多功能場館新建統包工程臨近商業區，四周規畫為住宅區，基地面積約2千平方公尺，興建地上6層、地下2層的多功能場館，總樓地板面積將近1萬平方公尺，總經費約4億元，工程預計2022年底完工。

該多功能場館內部規畫包括市場空間、親子館、公托中心、老人日照中心、家庭服務中心、圖書館及市民活動中心等，並將地下2層規畫為停車場，共提供約62輛汽車停放空間，未來可提供嬰幼兒托育服務，也能讓民眾舉辦各式文化類活動，有助於提升當地居民文化素養及氣質，是個學習及休閒等多功能環境，適合幼兒遊憩及民眾活動的重要場所，促進當地青年回流。

該建築物採多層次量體退縮設計，配合室內不同空間規畫逐層向上退縮，搭配功能性雨遮及屋簷，形成豐富多層次多功能場館大樓，格柵及退縮式走廊設計，保持建築物通風透氣的機能性，塑造外觀視覺線條整齊層次分明，將屋頂綠化夏天可降低熱負荷，並於基地臨主要路口處採量體退縮，設置寬敞的街角廣場，減少人潮擁擠的情形。 觀音區多功能場館3日舉行開工典禮，將建於商業區及住宅區附近，斥資約4億元，預計於2022年底完工，規畫成地上6層、地下2層的建築，提供民眾休閒、藝文空間，吸引更多年輕族群的定居意願。

桃園市長鄭文燦3日出席觀音區多功能場館新建統包工程開工典禮，他表示，觀音草漯為重畫的新興地區，觀音區多功能場館新建統包工程臨近商業區，四周規畫為住宅區，基地面積約2千平方公尺，興建地上6層、地下2層的多功能場館，總樓地板面積將近1萬平方公尺，總經費約4億元，工程預計2022年底完工。

該多功能場館內部規畫包括市場空間、親子館、公托中心、老人日照中心、家庭服務中心、圖書館及市民活動中心等，並將地下2層規畫為停車場，共提供約62輛汽車停放空間，未來可提供嬰幼兒托育服務，也能讓民眾舉辦各式文化類活動，有助於提升當地居民文化素養及氣質，是個學習及休閒等多功能環境，適合幼兒遊憩及民眾活動的重要場所，促進當地青年回流。

該建築物採多層次量體退縮設計，配合室內不同空間規畫逐層向上退縮，搭配功能性雨遮及屋簷，形成豐富多層次多功能場館大樓，格柵及退縮式走廊設計，保持建築物通風透氣的機能性，塑造外觀視覺線條整齊層次分明，將屋頂綠化夏天可降低熱負荷，並於基地臨主要路口處採量體退縮，設置寬敞的街角廣場，減少人潮擁擠的情形。

(中時 )