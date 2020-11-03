美國總統大選引發全球關注，川普和拜登在選前都使出渾身解數，在廣大的美國各州奔走，有外媒報導，拜登競選團隊的一輛巴士10月30日在德州高速公路上被川普支持者車隊團團包圍，事後川普還轉發現場影片。對此，資深媒體人陳文茜在政論節目中批評，「這其實只有第三世界才會有的狀況」。

This is the most badass thing I've ever seen in my life. Go Texas. pic.twitter.com/dnr8Ns9qe0 — L 🤺 (@SomeBitchIKnow) October 31, 2020

陳文茜在政論節目《少康戰情室》中說，這個東西其實叫做什麼，只有第三世界才會有，這就是說很初期的民主政治的國家會發生的現象，其實就表示你對別人連最起碼的尊重都沒有，你充滿了仇恨這樣子。」

陳文茜認為，「人家走人家的競選團隊，你走你的競選團隊，結果他的方式不是如此，那現在重點是川普怎麼看這件事，川普說有愛國情操，他肯定了這群人，這讓我想起1996年是林洋港跟郝柏村競選事件，當時在台灣引起很大衝擊...。」

節目中，陳文茜也提到，「那你美國怎麼可能244年的一個民主國家搞成這樣，台灣今天都不會發生這種事情，可以想像當一個國家用恨意、恐懼在變成一場大選，且雙方是完全決裂的情況，可以瞬間讓244年的民主傳統，落後到好像1996年的台灣，而台灣那時是第一次總統民選。」

(中時新聞網)