雲林縣北港鎮鎮長蕭永義上個月底因涉案遭雲林地檢署收押，為避免政務無法延續，雲林縣政府指派簡任祕書張庭魁代理鎮長，張庭魁3日強調目前公所有多項地方建設進行中，將與公所同仁共同努力，持續建設北港鎮。

「北港鎮公所及周邊景觀」開工動土典禮，3日由雲林縣長張麗善、北港鎮代理鎮長張庭魁等人共同主持，工區包括北港鎮公所、北港鎮民代表會、公園路，將設置人行道無障礙空間、改善排水系統、調整汽車停車格位及遷移管線等，預計明年元宵節前完工。

張麗善表示，蕭永義鎮長有很多想法與建設案都由縣府協助推動中，雖然他現在不便，但還是會請代理鎮長持續推動。北港鎮是宗教觀光勝地，地方建設不能中斷，必需無縫接軌，以免影響北港未來的發展與鎮民應有的權益。

張庭魁說母親是北港人，能夠回到母親的故鄉服務，是非常難得的機會，縣長很重視北港的建設，不僅是鎮公所周邊景觀工程，還有北港運動公園改建、北港百年藝鎮的推動，很多計畫都在北港進行，他一定會全力做好。

張庭魁指出，蕭鎮長目前不方便推動政務，但心繫許多地方建設案，包括中山路的景觀路燈改善、府番公墓停車場改善、北港溪親水公園高灘地興建管理室等，這些他都會繼續進行，不會影響北港未來的發展。

(中時 )