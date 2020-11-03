馬籍女大生遭擄性侵後勒斃引發社會震驚，也影響台灣國際形象，而案發處路燈不亮也成近日各界討論話題。對此，前高雄市副市長李四川表示，「給市民一條安全平安回家的路，路平、燈亮、水溝通非常重要」，並建議台南市長黃偉哲可以效法新北和高雄的方式，來提升全市路燈的妥善率。

李四川今(3)日在臉書上表示，給市民一條安全平安回家的路，路平、燈亮、水溝通非常重要。他回憶，有一次與台南市黃偉哲市長同時参加行政院院會，因毗鄰而坐，黃市長給我要手機電話，他客氣的說有需要時，要請教我有關「路平」的事，可見黃市長是有心想好好的建設台南市。

李四川指出，他剛到高雄時，一天到晚接到議員及里長抱怨路燈不亮，報修時間長達好幾天，所以他就請維管路燈的養工處同仁到新北市政府取經，採用PFI（Private Finance Initiative民間融資參與公共建設)方式採購智能路燈。經同仁的努力，也在108年底完成發包，將高雄24萬盞路燈中尚有10幾萬盞舊路燈更換為智能的LED路燈。

李四川也說，智能路燈當故障時，路燈控制器將會自動通知維護人員、區長、里長等人員的手機，使維修通報與管理更加迅速便捷。據瞭解高雄市自109年來路燈通報案件減少6000多件，降低幅度達16.2%，維修效率也從去年平均2天降為22小時。

李四川還建議黃偉哲，將全市的舊路燈，比照新北市及高雄市採用PFI方式公開發包，在不增加預算下，利用節能LED路燈節省下來的電費，迅速更換智能路燈，以提高全市路燈的維修效率及妥善率。

(中時新聞網)