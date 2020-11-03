北投區尊賢里里長潘同發向市府每月申請2萬6000多元里民活動場所租金補助，原應另找合適處所供里民使用，但潘卻以自己住所申請補助，將里辦公室充當活動場所，讓里民在違章鐵皮屋活動，自2014年到2018年共申請187萬多元，士林地檢署檢察官林士淳依貪汙罪起訴潘以及潘的兒子2人。

67歲潘擔任里長17年，尊賢路218巷內是全家人住所，後方空地充當里辦公室，自2014年起市府公布「台北市里民活動場所租金補助辦法」，里長可承租場所，經區公所審核，符合消防與建築法規，每月可獲補助最高3萬元，用於鼓勵里民活用公共空間，可在場所跳舞、學語文、下棋等用，北投區有3分之2設有里民活動場所。

潘全家同住218巷內住所，沒有多餘空間設置活動空間，便將屋後的空地加蓋鐵皮屋，充當里辦公室以及活動場所，但該處沒有門牌，屬違章建築，無法申請成為活動場所，潘則以里長身分與兒子簽約承租自己住所，區公所人員到場審核，就將里民活動場所看板，掛在住所門口，檢查完又掛回鐵皮屋，每月詐領租金2萬6400多元，6年多共詐得187萬5669元。

潘聲稱，租金補助都在里民身上，支出遠遠高於所得，檢察官批潘「拿買醬油的錢去買烏醋」，規定要租金「實支實付」，但他卻以兒子名義簽立租賃契約，以違章建築充當活動場所詐領補助，遭人檢舉後潘已主動繳回不法所得，檢察官以犯貪汙治罪條例中違背職務詐領財物罪提起公訴。

(中時 )