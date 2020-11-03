針對外界指警政署以「刑案破獲率」來制定「治安紅綠燈」的政策目標，並作為警察升遷的標準等情事，警政署3日澄清無此事，並否認自稱資深刑警說法，強調警方不會因破獲率來定各警察機關的生死，也沒有以破獲率來評比，數據僅提供各縣市檢視轄區治安良窳、刑案發生趨勢，進而提出治安偵防策略參考。

警政署表示，為杜絕員警拒絕、推諉受理報案，訂有「各級警察機關受理刑案逐級報告紀律規定」，在檢視各縣市警察機關治安工作成效，是以掃黑、肅槍、打詐、緝毒等重點工作為主；至於相關人事升遷，均依照工作表現進行公平公正之考核、依序派補。

警方表示，近年來警察機關積極打擊各類犯罪，推動各項偵查及預防措施，並且強化科技偵查技巧，相關案件多能迅速偵破，確保良好的治安環境，從主觀民調數據顯示，民眾對居住社區（或住家附近）整體治安狀況滿意度及警察服務滿意程度，自2016年87.25％及85.27％逐年上升，至今年上半年分別為91.45％及90.26％。警政署再次強調，未以刑案破獲數作為治安優劣之評比，亦未做為升遷之考量，公布相關數據僅維偵防措施之參考。

(中時 )