文化部3日公布公視第七屆董監事候選名單，現任董事宏碁創辦人施振榮再度入選。其它產業界人選還包括智冠董事長王俊博、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾、義美董事長高志尚等人，預計11月9日將召開審查會議。

公視第七屆董事會原於去年9月25日任滿，惟行政院先前於去年9月2日時提名的21位董事與5位監察人候選人，後在立法院各黨團推薦代表召開之審查會議中，僅同意通過其中7位董事及1位監察人，人數不足以組成董事會。

行政院3日再提出14位董事候選人名單，除了現任董事的施振榮及唐美雲歌仔戲團藝術總監暨團長唐美雲兩人外，尚有王亞維、王俊博、杜奕瑾、周奕成、洪馨蘭、高志尚、孫嘉穗、陳翠蓮、張錦華、聞天祥、劉昌德及謝金河等人。

另監察人候選人則提名了包括王毓莉、張玉佩、高文宏及蔡惠卿等4人，其中張玉佩為第六屆董事。

而先前於去年9月間通過的7＋1名董藍事，分別為舒米恩．魯碧、徐瑞希、陳湘琪、盧彥芬、王燕杰、胡元輝、廖嘉展，與監察人黃銘輝。

文化部並表示，此回再提名之人選皆有充分的專業經驗與社會資源，未來亦能夠與已通過審查的董監事合作、為公視開拓新的視野。文化部尊重審查委員會職權，同時也期盼公視第七屆董事會能儘速完成遴選程序並運作，以帶領公視繼續扮演推動台灣公民社會前進的角色。

(工商 )