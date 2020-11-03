理專離職，銀行不得「報復性扣獎金」。銀行局3日邀集銀行總經理，強調員工酬金發放要衡平考量員工離職原因的關連性，即除非員工是因為有業務疏失或銷售糾紛離職，否則不能因為員工離職，就扣住應發的獎金不發。

同時銀行理專十誡在2019年上路後，金管會要求各銀行內稽單位，要將執行情形在2021年第一季完成查核，且在第二季將查核結果報金管會，金管會將列為金檢重點項目。

銀行局副局長林志吉表示，當初在雷曼兄弟債事件後，自2015年起即要求各銀行針對理專酬金不能一次發放，以免理專為追求高利潤，而不當銷售商品給客戶，因此訂定獎金延遲發放的機制，但銀行不能因為理專離職就不發放此獎金，仍是要看離職員工是否有銷售相關疏失，最近即是有銀行因為不發放獎金，被離職員工告上法庭，且金管會在會見全金聯（全國金融業員工工會聯合會）時，亦有提出此建議。

因此銀行局已在今年9月21日發函各銀行，3日會議再度提醒各銀行總經理，不能因為員工「單純不在其位，銀行就不發放獎金」，林志吉表示，但若獎金約定要遞延一段時間發放，理專若離職且確定無銷售疏失或糾紛，仍是要到約定時間再發放獎金，並不是離職日就全部結算獎金。

銀行局強調，銀行對於所訂勞動契約及內部規範有關員工酬金發放條件，除依據勞動相關法令辦理外，也要衡平考量員工離職原因的關聯性，秉持公平合理原則，並落保障員工權益，促進勞資和諧關係。

(工商 )