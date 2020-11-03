台中市長盧秀燕（左）、和平區長吳萬福（右）攜手走過白鹿吊橋，過癮一日網紅。（王文吉攝）

「白鹿吊橋」整建後呈現潔白塔架，吸引網美拍照打卡。（王文吉攝）

白鹿吊橋總長近250公尺，橫跨大甲溪，不僅是當地重要地標，更是山友攀登谷關七雄「白毛山」的最佳出入口。（王文吉攝）

白鹿吊橋塔架呈現潔白色系，橋身結合泰雅族的紅、黑色。（王文吉攝）

白鹿吊橋整建後一夕爆紅，吸引許多遊客拍照打卡。（王文吉攝）

「洛卡賀社區長照機構」內部空間呈現多彩、明亮氛圍。（王文吉攝）

橫跨大甲溪的「白鹿吊橋」曾因危橋封閉7年，整建後呈現潔白塔架，並設計白鹿意象，吸引網美拍照打卡。市長盧秀燕3日實地視察，大讚「台中最長美橋」，接著視察「洛卡賀社區長照機構」，盧也肯定多彩、明亮氛圍，打趣說「這是長照機構，不是咖啡廳啊！」

白鹿吊橋位於和平區南勢里及天輪里交界，因被鑑定為危橋，2012年5月封閉，居民往返兩岸從10分鐘拉長為90分鐘。市府補助2800餘萬元進行吊橋整強重建，並協助和平區公所解決各項程序，去年12月中旬整建工程完工，塔架呈現潔白色系，橋身結合泰雅族的紅、黑色。

白鹿吊橋總長近250公尺，不僅是當地重要地標，更是山友攀登谷關七雄「白毛山」的最佳出入口。天輪里居民75歲劉奶奶日常生活仰賴吊橋作為聯外道路，她特別到場感謝市府讓吊橋再次重啟，大幅減少居民的通勤時間。

白鹿吊橋成為網美打卡景點，假日吸引許多遊客前往拍照，為解決停車問題，和平區長吳萬福建請規劃停車場。交通局長葉昭甫表示，將協助區公所利用附近槽化線區規劃停車位。

隨後盧秀燕前往「洛卡賀社區長照機構」視察，首先與在庭院中做日光浴的長輩們話家常，市長也與長輩親切互動，氣氛溫馨熱絡。執行長孔秀蘭導覽中部原鄉首家日間照顧服務機構，和平區衛生所宿舍1樓改造而成，提供長輩多彩、明亮的生活空間。

盧秀燕表示，市府在各區普設關懷據點、在原鄉地區則設置文化健康站，但長輩仍有日照機構長時間跟專業的長照需求。洛卡賀經過原住民與生俱來的藝術天份設計，呈現多彩、明亮氛圍，甚至比咖啡廳或文化場館還美。

衛生局指出，「洛卡賀」就近提供偏鄉地區20位失能、失智長輩日間照顧服務，未來也將開辦原鄉照顧服務人員培力計畫及惜食專案，解決原鄉照服員人力短缺問題，並與食品商合作配送格外品，愛惜食物也幫助機構住民。

(中時 )