許多人會使用傳統的存錢方式，將零錢投入存錢筒。而市面上零錢筒款式百百種，日前就有網友貼出好友的超狂存錢筒，只見好友將瓦斯桶當作儲蓄的工具，而成果更是震撼，讓不少網友佩服「好狂，奉上我的膝蓋」。
原PO在臉書社團「爆廢1公社」上貼出照片分享，自己好友利用瓦斯桶當作存錢的工具，只見照片中瓦斯桶被鑿開一個洞，而地板上鋪滿硬幣，術量相當驚人，讓人不禁好奇，實際金額到底是多少。
貼文發出後吸引7千多名網友按讚，並紛紛表示佩服「裝滿會破百萬」、「他贏了，我看我可以考慮用家裡樓頂的水塔了」、「猛，目測至少有10萬」。更有網友笑稱「這被闖空門還不會被偷，真要偷還搬不太走」、「小偷偷不走」。
而一般市面上的存錢筒，相對會較容易打開取出硬幣。而就有網友好奇，這堅固的瓦斯桶到底是如何鑿開的，「我想知道挖那個洞花多少時間」、「請問鋼瓶如何破壞」，對此，原PO就解答是使用砂輪機，而有網友幫忙補充「少說一個重點，裡面要先灌滿水才能開始切」。
(中時新聞網)
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