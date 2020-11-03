行政院長蘇貞昌被國民黨主席江啟臣抓包一年多沒開治安會報，蘇貞昌今天解釋是因疫情原因沒開，還拉新北市長侯友宜出來，說當年治安會報是自己首次閣揆任期內開始親自主持，時任的警政署長是侯友宜，要大家去問侯「我們重視不重視治安？」新北市議員葉元之批評，「這是我看過最硬拗的辯解方式。」

葉元之批評，蘇貞昌這種說法，是他看過最硬拗的辯解方式，好笑的是還拉不同黨的市長來背書，超有自知之明，知道自己講話已經毫無可信度，要靠侯友宜才能稍微取信於民。

葉元之質疑，若是因為疫情關係不開治安會報，那疫情是今年一月底才爆發，一月之前為何不開呢？侯友宜當署長時，是蘇貞昌第一任當院長，已經是10多年前的事。蘇在現在這一任院長任內，擺明把重心放在內鬥、跟在野黨吵架、打壓新聞自由、做圖吹噓自己、問醫院院長停車格有幾個，根本無心內政，所以拿10幾年前的侯友宜來替現在的自己背書，「簡直笑話！」

(中時 )