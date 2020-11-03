遠傳電信、亞洲大學、趨勢科技今日簽署合作備忘錄（MOU），宣示共同打造5G智慧醫療新應用，未來三方將透過遠傳5G網路、趨勢科技資安防護技術，於亞洲大學附設醫院打造急重症血液透析機制、遠距診療、緊急醫療救護等5G智慧醫療應用。

遠傳擁有全國唯二80MHz的5G頻寬，以及打造全國第一個5G遠距診療的實績；趨勢科技提供專為5G專網打造的整合網路資安解決方案Trend Micro Mobile Network Security （趨勢科技MNS） ，結合亞洲大學附設醫院的人工智慧與精準醫療創新技術，三方未來將共同於醫療場域導入連網型IoT醫療設備與5G通訊建置。

合作備忘錄由遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵、亞洲大學校長蔡進發、趨勢科技總經理洪偉淦簽署，三方宣布攜手以最創新的技術打造5G垂直場域，為智慧醫療劃下嶄新的里程碑。

曾詩淵表示：「遠傳以『大人物』(大數據、人工智慧、物聯網）及雲端技術協助各產業串聯5G的關鍵整合能力，持續驅動5G垂直場域創新應用。此次與亞洲大學、趨勢科技的三方合作，不僅落實5G智慧醫療應用，也因應醫療領域高規格的通訊延遲性、資安防護需求，期待以5G助攻，加速醫療產業智慧化。」

亞洲大學校長蔡進發表示：「近年亞洲大學人工智慧與精準醫療研究中心在人工智慧、精準醫療創新技術、臨床醫療數據持續精進突破，此次亞洲大學與趨勢科技、遠傳三方跨界合作，現階段以急重症血液透析機為合作目標，共同發展5G人工智慧先進醫療解決方案，並促成相關領域的專家交流與人才培育，打造安全的5G智慧醫療網。未來更將推廣到亞洲大學各科室與集團醫療院所，推動台灣發展更健全的5G智慧醫療環境。」

趨勢科技總經理洪偉淦表示：「趨勢科技長期致力於研究5G最新技術及應用發展，並不斷提升資安防護技術的完備性。伴隨著5G拓展更多創新應用，資訊安全更是5G網路產業不可或缺的基礎建設。這次的跨界合作，趨勢科技憑藉著在網路安全專業領域數十年的豐富經驗，將提供5G企業專網資安防護方案，從終端至網路，擴大5G智慧應用場域的資安佈署，為智慧醫療領域實現全方位的安全防護。」

遠傳在智慧醫療領域深耕已久，除了於台東打造全國第一個5G遠距診療場域，還包括今年與夥伴合作全球首賣NB-IoT血糖機。遠傳為5G應用做好準備，擁有近百家5G生態系夥伴，透過整合上、下游產業鏈，提供從規劃、建置、移轉、維運的完整5G一站式服務，以迎合各式各樣的應用環境建構需求。

(中時 )