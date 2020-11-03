小嫻(黃瑜嫻)與金剛(李信樵)，原本看似毫無交集的兩個人，竟在國境之南墾丁擦出愛的火花！由於兩人都非常喜歡運動，互相認識之後才赫然發現，原來彼此這麼有話聊；於是今年8月，兩人大方認愛。

近日小嫻在社群平台上分享和友人一起運動的照片，照片中的亮點就是男友金剛也在其中；小嫻穿著運動服、頭紮馬尾，在貼文中寫道：傍晚、涼爽，適合跑步。恆春大操場，一起來運動吧。

從小嫻笑容能感覺得出相當甜蜜幸福 (圖/ 翻攝自小嫻 （黃瑜嫻）臉書)

金剛愛相隨 和小嫻一起運動 (圖/ 翻攝自小嫻 （黃瑜嫻）臉書)

照片PO出之後，該篇貼文的讚數上升相當快，大家有志一同的說：「好美」、「女人被愛是最幸福的」、「覺得妳超棒的」、「我喜歡的小嫻，你又陽光又健康又nice！」

事實上，當初小嫻大方認愛舉動，讓許多人跌破眼鏡，認為金剛才結束和梁云菲的感情，怎麼可能這麼快就投入另一段感情；許多朋友深怕才結束上一婚姻的小嫻，會再次受到傷害；面對眾人的關心，小嫻和金剛也用實際的行動破除大家的顧慮。除了認愛後的甜蜜留言，近期由小嫻分享的照片來看，黏TT的兩個人，果然是相當匹配的一對。

(中時新聞網)