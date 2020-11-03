雲林縣政府與環保署3日在雲林縣台西鄉舉辦「畜牧糞尿資源化成果發表會」，見證全國畜牧糞尿資源化達成1500場里程碑，其中雲林縣突破300場，數量傲視全國，縣政府強調雲林為養豬大縣，將持續推動「畜牧糞尿轉綠能」，為環保盡一份心力。

「畜牧糞尿資源化成果發表會」於台西鄉全民畜牧場舉行，由雲林縣副縣長謝淑亞、環保署副署長蔡鴻德、綠野能源公司暨全民畜牧場代表丁英仙，共同主持「地方政府推動畜牧糞尿收集處理回收氨氮示範計畫集中處理」簽約儀式，同時表揚縣內10家「沼液沼渣優良畜牧場」。

雲林縣台西鄉全民畜牧場斥資1億8000萬元，興建「厭氧發酵設備及沼氣發電設施」。（張朝欣攝）

謝淑亞表示，丁英仙是台西在地名醫，投入養豬事業後，花費上億元建造「厭氧發酵設備及沼氣發電設施」，未來可協助鄰近畜牧場處理廢水，是非常有遠見的規畫，因此縣府透過環保署專案補助2899萬元，期望有更多大型畜牧業加入綠能發電、集中處理的行列。

丁英仙說「厭氧發酵設備及沼氣發電設施」斥資1億8000萬元，主體設備皆由歐、美廠商運送來台在地組裝，1座厭氧發酵槽將近5000立方公尺，足以處理全台西鄉畜牧場1天的廢水量，可有效減少水質汙染、為環保生態盡一份心力。

蔡鴻德指出，雲林縣政府大力支持環保署畜牧糞尿資源利用政策，廢水集中處理全國共推動13場，雲林縣就占7場，此7場每天可處理約1190公噸廢水，每日發電約1萬2412度，非常具有效益，期許國內畜牧產業與能源技術業者向雲林看齊。

(中時 )