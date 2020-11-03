迎接年度雙11購物盛事，台灣三星電子串聯線上網路商城與線下實體門市打造「1111狂歡購物節」，犒賞星粉不手軟！三星商城自11月5日起至30日止，祭出全品項5折起折扣，更有優惠大放送－買手機送電視、買電視回饋5,000元購物金再送膠囊咖啡機；消費滿萬元玩拉霸抽最高萬元原廠豪禮；而於11月11日當天，更推出超狂限量僅3組的星粉驚喜組合，11大黃金陣容包含：手機、平板、穿戴裝置、電視、智慧清淨機及吸塵器等夢幻逸品，直殺62折、現省超過16萬元一次帶回家！三星智慧館即日起至11月30日止，推出購買指定手機機型最高送價值3,600元禮券、登錄即送雙向閃電快充行動電源，指定平板更限時加碼送書本式鍵盤皮套等優質好禮，並同享指定機型舊換新、免費延長保固一年、刷卡最高24期0利率等一站式專享服務。

三星商城為回饋消費者支持，首度打造「1111限定Power of Samsung星粉驚喜組合」，包括：Galaxy Note20 Ultra、Tab S7+、Watch3、 Buds Live、75吋QLED 8K量子電視，以及清淨機、無線吸塵器、行動配件、顯示器、硬碟等多項熱門商品，一鍵購齊三星智慧生態圈。原價NT$431,460，寵粉價62折NT$268,888，限量3組將於11月11日中午12:00起開賣！此外，於活動期間，消費滿萬元即可參加拉霸抽獎，有機會再把2020年最新43吋The Sero翻轉電視、55吋QLED 4K量子電視、Cube無風智慧清淨機等好禮帶回家。

三星商城「1111限定Power of Samsung星粉驚喜組合」內容。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

針對旗下行動裝置，三星設計多元方案犒賞消費者。購買Galaxy Note20 5G旗艦系列，32吋LED電視免費帶走！眾多穿戴裝置及配件5折起，例如：立架式無線閃充充電座5折直降NT$1,299，Galaxy Fit2兩支只要NT$1,690（原價NT$2,980），新上市超大容量20,000mAh雙向閃電快充行動電源限時優惠64折NT$1,590。三星商城推出全新超商取貨貼心服務，至全台萊爾富取貨就請你喝大杯現磨美式咖啡，購物之餘還享咖啡香。另外，攜碼申辦新服務同步開跑，旗艦首選 Galaxy Note10+ NT$17,990無痛入手，熱銷國民手機M11、5G平價入門新機A42 5G，搭配指定資費0元即可擁有。

三星電子同步祭出購買全館電視得以NT$16,990加價購Soundbar HW-Q70T（68折，原價NT$24,900），指定電視加碼送最高5,000元購物金，QLED 8K量子電視指定型號再送Nespresso膠囊咖啡機，在家享受美好時刻，感受劇院級影音響宴。2020年全新智慧家電－Samsung Cube無風智慧清淨機與Samsung Jet無線變頻吸塵器全系列8折起，再送2,000購物金、指定耗材配件7折加價購等超值優惠。

科技重度玩家們更不能錯過本次1111狂歡購物節，購買49吋Odyssey G9 1000R曲面電競顯示器，限量20組贈專業電競椅（市價NT$12,900），馳騁戰場有如神助！而購買2020 EVO Plus microSD記憶卡、EVO固態硬碟等儲存裝置，除了享最多千元折扣外，指定商品加碼送7-11禮券，讓工作如虎添翼。

即日起至11月30日止，全台三星智慧館精選多款智慧型手機、平板、穿戴裝置，搭配各種好康豪禮。凡購買指定機型即贈最高NT$3,600郵政禮券，再享專屬星級禮遇，而 Galaxy Z Fold2 5G | Z Flip 5G還可享市價NT$3,500手機全機包膜服務，Galaxy Note20 5G及S20 5G旗艦系列，登錄再送新上市20,000mAh雙向閃電快充行動電源！除了趁本次購入新手機，更是一併添購其他行動裝置的好時機，購買平板指定機型登錄即贈書本式鍵盤皮

(科技)