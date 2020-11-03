國賓影城臉書今（3日）下午公告，中和國賓影城因租約到期、商場另有其他規畫，將於今年12月31日閉店後結束營業，感謝新北市觀眾15年來的支持和肯定。消息一出讓不少中和人相當惋惜，「天呀！滿滿的青春回憶，中和沒電影院了。」

公告中指出，由衷感謝新北市觀眾15年來的支持和肯定，期待未來與各位再見面，國賓影城積極於全台各縣市展店，未來也將於彰化、中壢開立新據點，秉持主動熱情的精神，持續提供優質服務。

中和人紛紛在臉書中留言表示不捨，有網友留言說「有好多回憶啊！再見了！」「青春的回憶、滿滿的回憶！」「以後中和沒有電影院了！」甚至有網友說，中和國賓陪伴著自己兒女成長，未來不知道要去哪看電影了。

「少了電影院，好像少了城市的象徵！」中和區中安里長李謙國說，中和曾有大華戲院但隨著都市發展消逝，中和人要看電影僅能前往北市西門町、新北板橋，中和國賓年底要歇業相當難過，伴隨著不少人一起成長。

救國團中和區團委會會長鄭鈞瑋說，居住於中和36年，對於中和國賓影城充滿回憶，與妻子的約會時光，親子的同樂回憶，聽聞影城要熄燈相當訝異，感覺好像消逝的青春一去不回，還是希望中和可以有一座電影院，方便民眾休憩娛樂。

國賓影城蔡姓行銷經理說，「我們是被通知不續約的！」由於影城建置成本高，合約一簽就是15年，合約於今年底到期，目前正兼職員工約50人，已提前通報勞工局，會協助轉職或給予資遣費。

蔡姓行銷經理也提及，15年來已經營出不少親子客群，中和影城在14個據點中業績都在前5名，算是相當不錯，內有7個影廳，含無障礙座位共1368席。

中和環球購物中心表示，中和國賓影城仍在營業中，不便多做說明，但該空間仍規畫為影城用途，未來會持續招商，吸引新的影城業者進駐，提供更好的休閒娛樂給中和民眾。

(中時 )