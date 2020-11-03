林子偉今年在紅襪隊出賽23場，總共守過7個守備位置，大聯盟生涯則只剩一壘手沒站過。對此林子偉解釋，其實熱身賽也守過一壘，算一算真的大滿貫了。

雖然這不是好現象，代表無法站穩自己擅長的守備位置，但林子偉仍然分享一些有趣的點點滴滴。例如他聽隊友說過大聯盟的「潛規則」，其中之一就是如果碰到野手上去投球，打者第1球通常禮遇不揮棒，而他也深信不疑，覺得應該沒有問題才是。

不料9月25日紅襪對戰金鶯，林子偉以投手登板，所投出的第1球就被海斯（Austin Hays）敲成陽春炮，球還飛得非常遠，讓他當場錯愕不已！覺得不該誤信人言，真是誤交匪類，當天他投1局被敲4安打、失3分，下場很慘！

林子偉（右）返台記者會，好友張育成（左）站台相挺。（鄭任南攝）

此外，林子偉也回憶，國小四年級曾當過捕手，當時是因捕手去當投手，他才會被教練叫去當投手。之後直到今年8月13日對光芒隊之戰，教練突然叫去當捕手；過去在練習時他雖亦當過捕手，但只是在場邊單純接球，完全沒想到會在比賽上場。

林子偉說，當天是向牛棚的隊友借捕手專用手套，對方還說，「你就拿去用好了，我先幫你消毒。」上場後林子偉就要投手全部投速球，完全沒有暗號，直接把球丟進手套就對了。

林子偉（右）和張育成在台上表演傳接球。（鄭任南攝）

(中時 )