寒舍集團逆勢中突破重圍，旅展交出漂亮成績單，由台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店以及礁溪寒沐酒店四館聯袂參展，推出26款明星商品，住宿券下殺史上最低22折，餐券53折。旅展現場買氣夯，連續四天旅展業績共創下高達8,000萬，加上飯店內旅展快閃櫃與線上旅展，截至目前整體業績已突破1億5千萬，相較去年同期成長7％，更連續兩年榮獲台北國際旅展「最佳人氣獎」之殊榮。

而無法親臨旅展現場搶購的民眾，11月8日前亦可至飯店內設置的「寒舍旅展快閃櫃」直接購買，或線上旅展延長加碼至11月15日止。除此之外，今年特別為觀光人打氣，首度移師南台灣參與2020年高雄巨蛋旅展，11月6日至11月9日期間於高雄巨蛋展覽館一樓(攤位221)隆重登場，除了原本台北國際旅展的26組優惠商品外，更祭出獨家限定的3組超值住宿商品，最低只要25折！為國旅掀起另一波熱潮！

熱銷排行榜以台北寒舍艾美探索廚房近5萬客的輝煌成績榮登寶座，台北喜來登十二廚以2萬2千客的漂亮業績位居第二！住宿券部分，推出多組優惠住宿商品且最低下殺至22折的礁溪寒沐展現驚人業績，總計賣出近4,800間。今年寒舍集團首度於飯店打造專屬的旅展快閃櫃，消費者可直接前往台北喜來登、台北寒舍艾美或礁溪寒沐購買，線上旅展同步熱烈銷售中，將持續至11月15日晚間11點59分。

寒舍集團今年首次移師至南台灣參與2020年高雄巨蛋旅展，更為高雄消費者量身打造多組超激優惠的限定商品！強力推薦喜愛城市之旅的旅客，首選「台北喜來登舒適／豪華客房含雙人下午茶住宿券」含早餐只要5,499元，約35折，或是「台北喜來登舒適／豪華客房連住兩晚住宿券」含早餐每張僅6,998元，約26折。

(中時 )