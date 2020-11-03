和平區代表羅清輝、徐裕傑現場遞交陳情書，希望台中市長盧秀燕（左）協助露營區合法化。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕承諾中央修法納管露營區期間，盡量以「輔導代替處罰」。（王文吉攝）

台中市和平區一間露營區因違反土地分區使用，遭地政局開罰6萬元。（王文吉攝）

台中市政府攜手中央原住民族委員會，投入逾億元經費啟動「原住民族產業創新價值計畫」，透過產業輔導、見學體驗及硬體建設等，培訓部落嚮導、餐食及住宿、工藝體驗等，推廣大安溪流域五大部落旅行。另和平區代表遞交陳情書，希望協助露營區合法化。

行動市政會議今日上午在谷關舉行，市府原民會主委林益陸簡報「原住民族產業創新價值計畫」，和平區長吳萬福及多位區民代表、里長提出20多項建議與提案，獲得市府局處首長正面回應。另和平區代表羅清輝、徐裕傑現場遞交陳情書，希望協助露營區合法化，

盧秀燕指出，台中目前有17處合法露營區，中央對於露營區核准規範還在修法、立法當中。在此過渡時間，若是位處較不危險地段的露營區，盡量以「輔導代替處罰」，但在水庫下游、河床等危險區域，將採取強勢手段，中央法令出來後，市府將研議管理要點。

盧秀燕也定經費高達1億元的「原住民族產業創新價值計畫」，中央原民會補助8000萬元經費，加上地方自籌2010萬元，除原民會，也牽涉到許多局處，盼透過跨局處合作使計畫順利推動，也多向地方居民、原民朋友宣導。

林益陸進一步說明，該計畫包括「中原好物特色據點通路布建」及「原民見學聚落平台」，將於霧峰光復新村打造實體通路據點「中原好物－原點中聚」，以推廣中部原住民族優良產品，未來設置產業媒合暨育成中心。

其中，原民見學聚落平台3年推動計畫分為部落產業輔導、原民見學體驗及硬體空間建設等面向。部落產業輔導規劃部落嚮導、部落餐食、住宿體驗、工藝體驗等4主題精進工作坊，已辦理18場次，培訓至少400人次部落勞動力。

林益陸指出，原民見學體驗推出生態獵人、友善食農等6條特色部落旅行，讓民眾實地體驗部落生活；為搭配部落見學營運需求，也在和平雙崎部落、達觀部落設立部落體驗教室，在達觀部落設置文化地景、浮空投影導覽，以及於雪山坑橋、烏石坑橋等進行周邊意象強化。

(中時 )