台翰（1336）公布第三季財報，第三季合併營收新台幣5.38億元，較第二季營收3.5億元成長53.4％，在各生產基地發揮規模經濟效益下，本業順利由虧轉盈，營業淨利為4,016萬元，稅後淨利為2,784萬元，每股盈餘0.37元。

台翰表示，第三季向為印表機、事務機產業傳統旺季，台翰2020年第三季受惠主要印表機、事務機大廠客戶在疫情後拉貨力道增溫，創造公司來自模具、塑膠射出的營收比重分別為12.54％、87.45％，其中，塑膠射出的營收較第二季成長51.54％，貢獻公司東南亞地區包括越南、菲律賓兩廠的產能稼動率平均站穩八成以上的水準，是台翰第三季整體毛利率自第二季的10.07％拉升至16.69％、且營業利益率由負轉正達7.47％的主要原因。

展望2020年第四季，台翰維持審慎樂觀看法。台翰觀察目前全球景氣仍因疫情因素籠罩在不確定性中，因此，為提高公司未來財務運用靈活度、提升股東權益等，今年第二季已處分閒置資產挹注新台幣2.2億元入帳，目前台翰在手現金及約當現金已達6億元，凸顯公司整體財務結構相當健全，創造台翰整體營運在面對疫情不確定因素上的風險承受力提升。

台翰將持續強化東南亞地區的營運布局，致力執行產能製程優化、接單範疇擴大、費用支出嚴控等重要策略，隨著主要印表機／事務機客戶受惠遠距辦公、居家學習的趨勢明確下，加大備貨力道，將有助於第四季整體營運保持良好的成長動能。

(工商 )