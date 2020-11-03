彰化銀行響應政府「2030雙語國家政策發展藍圖」推動金融服務雙語化，陸續於台北、台中、高雄三地完成設置3家雙語示範分行，3日由彰銀董事長凌忠嫄及總經理黃瑞沐陪同金管會副主委邱淑貞、國發會副主委游建華及財政部政務次長莊翠雲等部會官員，前往台中分行視察雙語分行推動成果，獲一致好評。

為展示銀行雙語服務實力，凌忠嫄及黃瑞沐全程陪同部會官員參觀雙語示範分行所提供的雙語化申請書表、取叫號機、營業廳各式標誌及自動化服務區等場域設施，並由台中分行經理魏榮宏導覽及示範官網、網路銀行、行動銀行等雙語化服務，提供外籍顧客不受時間或地點限制，輕鬆完成銀行交易。

彰銀台中分行位處台中市南區，鄰近烏日、溪南工業區、台中精密機械科技創新園區、中興大學及中山醫學大學，外籍客戶包括企業外籍員工及大專院校的外籍師生；台中分行為強化外籍客戶的金融服務體驗，特別設立英語服務專線，讓金融大小事溝通零距離。

當日部會官員視察過程中，遇到鄰近大專院校的外籍學生臨櫃洽辦外匯業務，雙語服務行員即以流利的英語，嫻熟地提供服務。

凌忠嫄表示，彰銀目前已於總部分行、台中分行及高雄分行設置雙語服務，未來將加快建置時程，在港口、觀光景點、國際商務地區以及其他外籍人士聚集區域，於2021年再設置50家雙語分行，並提前在2028年前完成國內185家分行的雙語化。

彰銀目前在海外共有14個據點，為了強化國際金融業務的戰力，除了對外擴大招募雙語人才，每年還選派優秀的雙語人才至歐、美、日等國家研習，希望能培養具有國際金融實務的金融專才。在員工升等考核時，也加入外語檢定的加分項目，目前彰銀員工參與英文檢定測驗的人數已逾1,200人、多益英文成績達800分以上達200人，其中，具有2種外語能力則有80人，未來將成為國際金融業務的主力。

凌忠嫄表示，未來將透過雙語示範分行培育種子人才，將雙語服務的經驗，推展到所有分行，透過實體與數位金融的結合，讓彰銀成為國際金融中心的主力銀行。

(工商 )