視障培訓師分享課程觀察，大家一同在黑暗中體驗視障朋友的感受、互相同理幫忙，一起完成任務。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府勞工局每年舉辦視障按摩師服務品質提升課程，至今受益超過2500人次，今年委託黑暗對話社會企業，創新安排「領導潛能工作坊」，參與學員包括全盲者、低視力者及明眼人等，大家一同在黑暗中體驗視障朋友的感受、互相同理幫忙，一起完成任務。

黑暗對話社會企業指出，透過黑暗可遮蔽工作職位、階級、年資等，打破慣性，使學員之間平等，從黑房體驗的遊戲中建立信任團隊，接著回到光房分享在黑房體驗的每個環節，設定行動方案，實際在生活、工作發生改變。

學員阿燕表示，本以為自己是全盲者，在黑房中占有優勢，但也不盡然，不過由他帶領暫時全盲的大家通過挑戰，讓他有「被同理到」的感覺。

他也提到，完全感覺不出黑房中帶領的老師也是視障者，讓他對視障者有更多工作可能產生信心，感謝勞工局安排這項課程，希望未來也能讓更多人體驗。

勞工局指出，黑房中，視障培訓師的視力不再是障礙，反而是優勢，因學員也看不見，大家都一樣，因此更能專注在活動當下。

市府希望透過工作坊，讓視障按摩師換位思考，懂得更多領導管理技巧，讓明眼人更能站在身心障礙者的立場體會他們的難處，事業單位只要在職場進行些微調整或輔助，身障朋友即可勝任許多工作。

(中時 )