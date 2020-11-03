國防部：今日一架共機運8擾台 空軍防空飛彈追監 18:122020/11/03 中時新聞網 呂昭隆 、 莊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 運8反潛機(同型機)。(國防部提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8反潛機進入我西南防空識別區示意圖。(國防部提供) 美國大選登場，國防部於今(3日)晚間證實，解放軍於上午派一架遣運-8反潛機進入我西南空域活動，對此，空軍則是派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。 然而這也是解放軍本月連三天派遣軍機擾台，截至今日止，共有10架次進入我西南空域活動。 昨(2日)有8架共機進我西南空域，是近日較多的1次，今天則派慢速機，循平時進我防空識別區模式。 昨日擾台共機包括蘇30兩架次、殲16兩架次、殲10兩架次，以及運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次。 (中時新聞網) #美國大選 #國防部 #空軍 #共機 #解放軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嚴德發：美大選不會改變中共窮兵黷武 國軍對台海做好應處 13:352020/11/03 政治 《金融》國銀已設69家雙語分行 金管會首赴中部視察 13:412020/11/03 財經 預測美大選結果 名醫驚爆：台灣要改唱另一齣戲了 16:442020/11/03 政治 美大選前夕 8共機壓境擾台 04:102020/11/03 政治要聞 韓空軍新設偵察飛行團 旗下包括「全球鷹」無人偵察機 16:412020/11/03 國際 魏德聖籌拍《臺灣三部曲》 11／4台師大演講 14:062020/11/03 生活 《盤後解析》台股重返季線 美大選結果前波動大 14:492020/11/03 財經 人口攀升 桃市府斥資250萬建大園田心市民活動中心 17:532020/11/03 寶島 《晨間解盤》買盤縮手 不追短線強勢(倫元投顧提供) 07:442020/11/03 財經 F-5戰機113年全汰除 高教機部署33架於台東志航基地 11:482020/11/03 政治 政治熱門新聞 美大選最終民調出爐 女主播斷言：他贏定了 - 政治 韓國瑜離高雄後「重要政績」見效 他大讚：數百萬人用過 - 政治 美大選民進黨押錯寶？林濁水爆駐美代表內幕 - 政治 韓國瑜的「追蹤器」找到了？網驚爆一定藏在這 - 政治 比民調還準？美博弈網站曝：全美多數賭徒下注「他」當選總統 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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