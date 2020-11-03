運8反潛機進入我西南防空識別區示意圖。(國防部提供)

美國大選登場，國防部於今(3日)晚間證實，解放軍於上午派一架遣運-8反潛機進入我西南空域活動，對此，空軍則是派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

然而這也是解放軍本月連三天派遣軍機擾台，截至今日止，共有10架次進入我西南空域活動。

昨(2日)有8架共機進我西南空域，是近日較多的1次，今天則派慢速機，循平時進我防空識別區模式。

昨日擾台共機包括蘇30兩架次、殲16兩架次、殲10兩架次，以及運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次。

(中時新聞網)