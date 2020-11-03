遠傳電信今（3）日宣布，與台灣起家再進軍國際的日商優必達 （Ubitus）雲端遊戲公司攜手，推出遠傳心5G第六大亮點服務－遠傳friDay雲遊戲，為台灣的電競玩家和愛好者提供更多元和創新的選擇。遠傳friDay雲遊戲首發上市即推出50款豐富的雲端遊戲，包含兩款獨家3A大作-《NBA 2K20》以及《邊緣禁地3》。憑藉遠傳的5G網路優勢，將遊戲的運算任務轉移至雲端，再將影像傳輸至裝置，所以不使用高規格的終端設備，也能在手機上玩高階款遊戲。

根據資策會產業情報研究所（MIC）分析，雲端遊戲面臨的挑戰除了網路環境，還包括遊戲內容、付費模式。遠傳為業界惟二擁有80MHz以上的5G頻寬，為提供雲端遊戲發展的絕佳條件。此外，遠傳friDay雲遊戲內含50款遊戲，其中更包括兩款獨家3A級大作，遊戲內容將於一年內逐步增加到100款。除內容外，更提供超高CP值的月租方案，一舉解決用戶使用雲端遊戲的痛點，也為雲端遊戲市場設下高標準！

遠傳總經理井琪表示：「『遠傳心5G』開賣至今，無論是網路建設的積極度、推出的5G服務，網路的品質和網速，都獲得市場極高的評價。雲端遊戲是『遠傳心5G』的重要指標服務，因此遠傳慎選合作夥伴，攜手『新世代台灣之光-優必達』推出遠傳friDay雲遊戲，讓消費者擺脫高單價終端設備和購買遊戲片的限制，大幅降低電競遊戲的門檻，也更貼近現代玩家的遊戲日常。遠傳的網路品質領先，可以提供玩家們極佳的遊戲體驗，這也是呼應當初遠傳對消費者5G服務將『吃很好、吃很飽、多元豐富』的承諾。」

遠傳雲遊戲的合作夥伴日商優必達 （Ubitus），擁有世界頂尖的圖形運算虛擬化技術與雲端串流平台，也是知名的主機遊戲平台任天堂、SEGA、SQUARE ENIX等遊戲業者的合作夥伴，透過優必達的技術串聯，用戶只要連上寬頻網路，便可以橫跨智慧手機、平板電腦等各種裝置，享受優質的遊戲體驗。

在創投界早已赫赫有名，被外界稱為新世代「台灣之光」的優必達創辦人兼執行長郭榮昌表示，「十分榮幸成為遠傳耕耘遊戲產業的重要夥伴，這是在與國際知名的電信龍頭如日本DOCOMO、韓國KT、歐洲Vodafone合作後，優必達持續發展的重要里程碑。過去我曾期許『優必達能成為遊戲界的Netflix』，在自己的家鄉與電信業領導品牌合作，我感到驕傲。經過雙方近十個月的共同努力，我深信，在遠傳精心打造的5G網路為基礎，加上優必達擁有500款遊戲版權和35個國際專利，遠傳friDay雲遊戲的暢快感很快就會眾所周知，這也代表我向目標又往前了一大步！」

(中時 )