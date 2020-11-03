繼王品集團「和牛涮」、築間鍋物「有之和牛」後，肉多多集團新品牌「饌和牛」也加入和牛吃到飽行列，並且在11月1日插旗台中，在漢口路開出第二店，鎖定以「和牛火鍋領導品牌」為目標，開幕也祭出多項優惠。

肉多多集團以肉多多火鍋31家直營門店的肉品品質保證與成功經驗，推出集團旗下的第一個吃到飽品牌「饌和牛」，主打佈滿誘人油花與紋路的澳洲和牛，搭配職人桌邊手作湯頭，包括：日式壽喜燒、日式味噌牛奶湯、養顏蕃茄湯、韓式大醬湯、饌麻辣的「和牛火鍋吃到飽」。

而「饌和牛」菜單中最大的亮點，絕對是目前在IG與臉書瘋傳的「土石流和牛泡芙」，手拍和牛漢堡肉佐以肉汁、起司與蜂蜜芥末，覆以香脆的日式泡芙，咬一口一如其名瞬間在舌尖潰堤。「饌和牛」價格帶分別為每位498、638、726元，其中最高價的726元品項，消費者可以在90分鐘內盡情享用「土石流和牛泡芙」、頂端黑亮亮閃爍的「黑金和牛肉燥飯」、「蔥動和牛捲」、「頂級澳洲和牛」與「熱燄炙燒骰子和牛」所組成的「和牛五重奏」都顛覆以往「吃到飽=廉價食材」的刻板印象。

慶祝「饌和牛」台中漢口店，即日起至11月30日止，到中漢口店用餐，特別加碼用餐即贈價值「北海道生食級炙燒干貝」1份。

(中時 )