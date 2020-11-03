林口交流道位處桃園龜山、新北林口交界，南來北往車流量大，部分用路人搶快違規，每逢上下班時間易成「大型停車場」，桃園市交通局3月架設錄影拍照設備科技執法，2日正式上線，1天就取締812件，其中9成9都是直行車占用轉彎車道，警方呼籲用路人守法，別跟荷包過不去。

交通局指出，位處文化一路和龜山一路口的林口交流道41A北上匝道入口，常有駕駛人貪圖方便，不依車道指向線及號誌燈號行駛，或是車輛占用路口未保持淨空，影響交通順暢且易生事故，今年3月10日在路口建置科技執法設備，以影像AI辨識系統24小時自動偵測違規，經近8個月宣導，違規數下降21％。

林口交流道科技執法上路，首日就取締812件。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

林口交流道科技執法上路，首日就取締812件。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

林口交流道科技執法上路，首日就取締812件。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

11月2日科技執法正式上線執行取締，龜山警分局統計，上線首日即查獲812件違規，直行車占用轉彎車道達807件，文化一路往林口274件、往龜山533件，未依標線行駛將開罰600元以上、1800元以下罰鍰，另有5件闖紅燈，警方強調內線和中線2車道都是左轉專用道，呼籲用路人遵守交通規則及號誌行駛，警方將持續針對「未依標線行駛」、「未保持路口淨空」、「闖紅燈」等嚴重違規行為錄影拍照舉發。

交通局長劉慶豐強調，執法的目的不在於開罰，希望科技執法能改變駕駛人違規行為，減少交通事故、提升交通安全，呼籲用路人確實依號誌燈號、標誌牌面、車道行駛及保持路口淨空，「把路人當家人，讓路人家人都心安」共同創造友善的交通安全環境。

(中時 )