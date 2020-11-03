美國總統大選3日起投票，加上大陸軍機藉機不斷擾台，市議員林德宇3日質詢說，國際情勢牽一髮而動全身，警方有何因應措施？警方表示，為因應選情所帶來的衝擊，從10月31日起開設三級聯合指揮所，直到11月14日止，每天派員加強巡邏台中市機場、港人所開商店等30個關鍵場所，掌握治安狀況。

市議員林德宇3日在警消環衛業務質詢中說，蔡英文總統近日已針對美國大選召開過國安高層會議，對於警政署下達指示，台中市警察局有何相關因應作為？避免萬一發生危安恐措手不及？

台中市警察局長楊源明指出，10月31日就已遵照警政署指示，開設三級聯合指揮所，持續加強維護社會治安、防範虛假訊息散佈、基礎設施安全防護等工作，確保社會治安。

警方表示，上周接獲警政署公文指示，每天都有主秘、督察長等正副主管輪流留守，隨時防範有心人士趁著美國選舉製造社會動亂；包括各科學園區、台中機場、台中港口和港人在台中所開的店家共30處，每天都加強警力密集巡邏，確實掌握治安狀況。

「電子城牆是否有破口？」林德宇強調，最近社會發生重大治安事件，各路口監視器是維繫治安的重要工具；雖然台中監視器數量一直提升，但系統也要適時的更新，強化車牌辨識、智慧影像分析等功能，才能提供員警最有力的協助，適時打擊犯罪、確保國內治安。

(中時 )