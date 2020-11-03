台灣大賽G3統一獅回到台南主場迎戰中信兄弟，派出對戰兄弟自責分率0的洋投泰迪，迎戰兄弟左投米蘭達，此戰由傷後歸隊的林祖傑回歸游擊大關，「外野三帥」蘇智傑、林安可、陳傑憲三人棒次也回到前四棒，力求在主場搶下勝利。

由於日前主力游擊手林祖傑左腹斜肌拉傷，因此獅隊前2戰由老將陳鏞基鎮守游擊，表現0失誤，今日回到主場，林祖傑確定回歸先發守游擊，其餘先發人選不變，對此獅隊總教練林岳平說，「前2戰想說讓老將穩定局面，讓祖傑有更充裕時間恢復，鏞基表現也很好，但他無法應付全部的比賽。」

林岳平也肯定陳鏞基的付出，「我們這隊最可貴的就是鏞基，讓球隊在守備安穩的情況下打完前2戰，而祖傑本來就是球隊依賴的游擊手，他也多休3天來準備今天的先發，期待他在游擊給守備穩定度。」林岳平分析，主場重防守、客場重攻擊，在客場力求先得分，因此讓陳鏞基先發，客場是後攻有逆轉比賽的機會，所以前面要先守住，因此今天讓林祖傑回歸。

而打線方面沒有延續G2外野三帥分散1、4、7棒的排法，而是3人集中在前4棒，回歸例行賽安排，對於G2面對德保拉排出不同打序，林岳平解釋，「三帥對德保拉確實打起來較不利，但對戰米蘭達沒有落差太大，所以會回到正常陣容。」此戰陳傑憲一棒、蘇智傑三棒、林安可四棒。

林安可與蘇智傑都有在台灣大賽敲安，不過陳傑憲狀況較低迷，2戰合計8打數都沒有貢獻安打，不過林岳平也不算太擔心，「傑憲比較少敲出強勁的路徑，但他的優勢是上壘率，可以靠選球、戰術上壘，這是教練團期待的。」

(中時 )