玉山金控以創新的產品服務、跨境整合平台以及培育金融科技人才等卓越表現，榮獲第10屆「台灣傑出金融業務菁業獎」－最佳人力發展奬(特優)、最佳消費金融獎(特優) 、最佳數位金融獎(優等)、最佳風險管理奬(優等)、最佳中小企業金融獎(優等)、最佳海外發展獎(優等)共計6項大獎，成為本屆菁業獎最大贏家，歷屆累計20項特優、9項優等，也是獲奬最多的企業！

人才是先行指標，也是關鍵指標。面對數位轉型的趨勢，玉山規劃完整的科技聯隊培育計畫，藉由健全的職能發展與創新實驗文化，並以cross-functional team的工作模式，將科技與業務結合，培育出具科技力的金融人才；同時聚焦普惠金融、場景金融與智能金融，開發集支付、生活與金融一體的數位平台，榮獲「最佳人力發展獎」和「最佳消費金融獎」2項特優。

此外，玉山運用數據、AI及創新等元素，整合海內外平台，無論是協助企業發展與跨境經營、個人外匯數位交易、外幣存款餘額成長速度、降低冒用風險及提升顧客體驗等均領先同業，展現玉山以顧客為中心，運用科技的力量，不斷精益求精、創新前瞻的傑出表現，也都獲得評審的肯定。

「用心傳承，也要與時俱進」，金融業者必須不斷向前推進，激勵進步與創新。玉山將持續深耕專業，堅守核心價值，以靈活的策略與高度的執行力穩健發展，為顧客創造價值，加速玉山的數位轉型，邁向永續經營。

(中時 )