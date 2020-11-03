立委問治安會報，內政部長徐國勇聽成毒品防制會報，遭立委質疑在國會殿堂說謊，事實上毒品防制會報也沒開，立委還稱徐國勇下台不為過。內政部官員下午則說，從4月起行政院都有召開打擊毒品的專案會議，場次至少有4場。

徐國勇昨疑以將立委詢問「治安會報」聽成「毒品防制會報」，還自稱內政部在該會報中是法務部的「相關機關」，一席有沒有開治安會報的詢答，被解讀是在國會殿堂上說謊，還被國民黨及民眾黨立委發現，中央層級的「毒品防制會報」也沒開，這下好了，立委認為徐國勇會說謊、圓謊，下台不為過。

為了證明毒品防制的努力都有在做，內政部官員拿出會議紀錄，說事實上，行政院都有召開打擊毒品的專案會議，今年4月17日、5月8日都有分別舉行校園毒品的專案會議；而8月24日及27日向行政院專案報告了「新世代反毒策略」相關報告，只是紀錄沒有上網，一共4場會議都是行政院長蘇貞昌主持。

(中時 )