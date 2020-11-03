長榮大學馬國女大生命案，台南市長黃偉哲因台鐵便道的路燈問題，飽受責難。曾任新北市、高雄市副市長的國民黨前祕書長李四川傍晚在臉書發文，揭露黃偉哲確有心建設好台南市的小祕辛，同時為台南市老舊路燈把脈並提出改善之道。「川伯」建議南市可比照新北市及高雄市採用PFI方式公開發包，在不增加預算下，利用節能LED路燈節省下來的電費，迅速更換智能路燈，提高全市路燈的維修效率及妥善率。

李四川說，給市民一條安全平安回家的路，路平、燈亮、水溝通非常重要。

他說，記得有一次與台南市黃偉哲市長同時參加行政院院會，因毗鄰而坐，黃市長給他要手機電話，並客氣地說有需要時，要請教他有關「路平」的事，可見黃市長是有心想好好的建設台南市。

高雄人暱稱「川伯」的李四川說，回想剛到高雄，一天到晚接到議員及里長抱怨路燈不亮，報修時間長達好幾天，所以他就請維管路燈的養工處同仁到新北市政府取經，採用PFI（Private Finance Initiative民間融資參與公共建設)方式採購智能路燈。經同仁的努力，也在108年底完成發包，將高雄24萬盞路燈中尚有10幾萬盞舊路燈更換為智能的LED路燈。

他強調，智能路燈當故障時，路燈控制器將會自動通知維護人員、區長、里長等人員的手機，使維修通報與管理更加迅速便捷。據瞭解高雄市自 109年來路燈通報案件減少6000多件，降低幅度達16.2％，維修效率也從去年平均2天降為22小時。

李四川指出，建議黃市長將全市的舊路燈，比照新北市及高雄市採用 PFI 方式公開發包，在不增加預算下，利用節能LED路燈節省下來的電費，迅速更換智能路燈，以提高全市路燈的維修效率及妥善率。

高雄市打造智能LED路燈城市

李四川這則發文，引出許多網友回應，紛紛表示意見說「您是好好先生，他問您也是套個交情 (我小人之心啦)，不然這麼久了，他有做“燈亮，路平，水溝通”這種沒有亮點的事嗎？他們只會做熱熱鬧鬧的表面功夫，只會選舉，大內宣！就是心中沒有百姓！」「有沒有把人民放在心裡。這三點就知！」「謝謝川伯！我們高雄現在路燈是亮了，但高雄的前途卻是暗暝摸。」

(中時 )