高雄樹德家商美容科畢業學生陳雅渝參加第46屆國際技能競賽表現亮眼，在眾多選手競爭下，脫穎而出獲選國手資格，將代表台灣參加明年在上海舉辦的國際賽，盼能為國爭光。（樹德家商提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄樹德家商美容科畢業學生陳雅渝參加第46屆國際技能競賽表現亮眼，憑著努力不屑的態度，並於賽場上發揮獨特創意，在眾多選手競爭下，獲得評審青睞，脫穎而出榮獲國手資格，將代表台灣參加明年在上海舉辦的國際賽，盼能為國爭光。

陳雅渝自幼就對美容美髮相當有興趣，她在去年全國技能競賽的美容職類就奪得金牌，只可惜國手資格2年舉辦1次，讓她去年錯失獲取國手資格的機會，今年陳雅渝捲土重來，憑著永不放棄的精神，與比別人付出更多的耐心，不斷嘗試新花樣，在賽場上令大家眼睛為之一亮，奪得評審青睞，一緣國手夢想，準備在國際賽發光發熱，為國爭光。

樹德家商美容科指導老師江巧智表示，他們自陳雅渝國中階段，就發現她是個充滿夢想的女孩，而且會朝著目標不斷努力向前，高職時期她認真的態度更是讓師長們記憶猶新，也從各式賽場上不斷累積專業實力與經驗，如今能夠成為國手，大家都以她為榮。

樹德家商校長陳茂霖表示，很開心能看到畢業學生獲選國手資格，這代表著學生們除了在高職時學得專業的技術，更在大學時期不斷精進，如今獲選國手相當不容易，也希望陳雅渝可以在國際賽場上發揮堅強實力，奪得佳績為國爭光。

(中時 )