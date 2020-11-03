俄羅斯億萬富豪、有「香腸大王」之稱的馬魯戈夫（Vladimir Marugov）被十字弓射死。（推特照片）

俄羅斯億萬富豪、有「香腸大王」之稱的男子馬魯戈夫（Vladimir Marugov），驚傳遭殺害身亡，他與女伴在洗三溫暖時，2名蒙面人闖入，用十字弓射向馬魯戈夫，女伴則是跳窗逃命報警。不過警方到場時，發現馬魯戈夫早已一命嗚呼。

綜合外媒報導，54歲的馬魯戈夫擁有「奧茲斯基香腸」（Ozyorsky sausages）和「肉類王國」（Meat Empire）2間香腸工廠，被稱為「香腸大王」。當地時間2日，他與女伴在莫斯科以西40公里的鄉間豪宅洗三溫暖，2名蒙面歹徒手持十字弓和步槍闖入，將這對男女綑綁。

2名歹徒威脅馬魯戈夫與女伴交出錢財，折磨馬魯戈夫長達1小時，最後用十字弓射穿他的胸口。女伴設法從窗戶逃出並到鄰居家報警，但員警趕到現場時，發現馬魯戈夫已因失血過多死亡，背後與肩膀上有明顯傷痕。

據了解，當地警方已掌握2名嫌犯的行蹤，展開追捕，警方發現他們棄車逃逸，其中1人已落網。據悉遭逮捕的嫌犯是一名49歲的哈薩克男子。

(中時新聞網)