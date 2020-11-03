為期3天的國際會議協會（ICCA）第59屆全球年會，3日傍晚在高雄展覽館舉辦最後一天議程，高雄市長陳其邁、經濟部政務次長陳正祺出席參與，並與遠在倫敦的ICCA主席James Rees視訊簽署「高雄議定書（Kaohsiung Protocol）」，該議定書不僅提供全球會展產業發展趨勢的明確指南，也讓高雄以城市之名寫入世界會展歷史，讓台灣在全球會產業留下重要里程碑。

3日議程由ICCA主席James Rees透過視訊連線發表議定書內容，他指出，在今年疫情影響之下，國際會議產業受到重大衝擊，但ICCA不畏挑戰，在高雄舉行的年會中，會員們仍展現出向心力並產出重點成果：高雄議定書，未來議定書將持續在產業界發揮影響力，成為世界會議產業發展的重要指南。

高雄市長陳其邁表示，「高雄議定書」共花費6周時間，透過問卷調查，廣泛蒐集90個國家、270位專家及客戶意見擬定，最終在高雄年會上達成的共識，內容透過微觀、宏觀不同角度，為全球會展活動發展及趨勢建立框架，提供各國會員作為規畫會產活動的參考標準，並將隨未來疫情或其它挑戰，於下屆年會上再次檢視不斷滾動式更新，建立會展新常態。

陳其邁指出，本屆高雄年會雖然受疫情影響，各國會員無法直接來台，但透過創新的混合會議模式輔助，吸引線上、線下超過1,500人參與，創下歷屆最多參與人數的紀錄。同時，會中總議程超過100場次、直播超過100小時、邀請高達220位與談者及講師等，也寫下年會史上新高，雖然年會結束，但高雄這個偉大的城市將在國際上永久留名。

世界正面臨疫情考驗，高雄市經發局長廖泰翔指出，台灣不僅控制疫情得宜，還能在疫情期間舉辦大型國際年會，並且配合疫情規畫出各種別出心裁的線上、線下活動，例如用連線方式，讓參與者可以同時在不同的國家創作歌曲同歡，透過科技來輔助會展產業，用創意來解決各種衝擊，讓世界看見高雄年輕、開放、多元及創新的文化精神。

(工商 )