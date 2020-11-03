(19：00更新內文)全球矚目的美國總統大選終於到來，雖然新冠疫情在歐美重新點燃，英、法、德、西以及奧地利等國全面重啟封鎖措施，但隨著美股10月寫下3月股災以來最大單月跌幅，標普500指數更在這段期間創下跌近10%紀錄，逢低進場買盤湧現，美期指周二(3日)盤前漲逾450點。

截至台北時間3日晚間5點50分，道瓊期指上漲451.0點或1.68%、暫報27247.0點；標普500指數期貨上漲47.12點或1.43%、暫報3347.62點；那斯達克100指數期貨104.25點或0.94%、暫報11167.50點。

隨著離美股開盤越來越近，截至近晚間7點，道瓊期指漲幅收斂、上漲397點、暫報27193.0點，標500指數期貨漲幅1.25%，那斯達克100指數期貨漲幅也收斂、上漲85.75點或0.78%、暫報11149點。

國際油價周一受到歐洲疫情大爆發衝擊，以及利比亞、伊拉克等產油國有意擴產影響，亞洲時段盤中一度跌到5個月來新低。不過，市場預料OPEC+ 將延長原油減產協議，俄羅斯能源部長也表達願意遵守，讓油價回到40美元基準線，激勵國際油價周二大漲近4%。

美國供應管理協會 (ISM)周一所公布的10 月製造業PMI數據，受惠於強勁的訂單需求以及就業市場復甦，數據升至 59.3，創近 2 年新高。周二即將公布的耐久財數據，以及將下來將出爐的非農報告、美國失業數據、美國聯準會貨幣政策決策，預料將符合市場預期成長，有望帶動美國經濟穩定復甦。

(中時新聞網)