雲林縣消防局全新指揮中心3日揭牌啟用，雲林縣長張麗善（坐者）首發話勉勵線上打火弟兄，右二是消防局長林文山。（周麗蘭攝）

一名專業護理師（坐者）示範如何指導病患家屬實施DA-CPR（線上指導CPR），牆上螢幕同步轉播電話另一端的家屬。（周麗蘭攝）

雲縣消防局呼籲民眾踴躍下載「119報案App」，包括語音、簡訊報案、現場定位、照片及影片傳送功能，更能掌握報案者位置，身心障礙者也可建置個人基本資料，加速救援時效。（周麗蘭攝）

因應119報案話務量增加，全新改裝的雲林縣消防局指揮中心今（3日）啟用，受理席位從7席增為16席，牆上設置8台65吋電視牆，縣府也動用第二預備金優化防災App以縮短報案時間，並將在2年內把無線通報系統全面數位化。

雲林縣消防局2017年的119話務量是8萬通，2019年成長到9萬通，消防局長林文山表示，舊119指揮中心狹窄、設備老舊，必須強化受理品質與派遣效能。

消防局花費200萬元整修，受理席位從7席增為16席，近年來災害型態多元，雲林縣消防工程器材商業同業公會理事長盧朝明、僑翔科技公司總經理黃韋霖捐贈8台65吋顯示器、18台無線電整合通話系統。

林文山表示，8面65吋顯示器可同步監看重要路口監視器、水庫水位、淹水感測器、空拍機畫面、各分隊車庫、火場現場影像傳輸，使救災更安全更有效益。

縣長張麗善3日坐在派遣席上，在林文山指導下以無線電整合通話系統首發話，勉勵線上打火弟兄。縣議員林岳璋、李建昇、斗六市長林聖爵都出席觀禮。

張麗善說，年輕的弟兄要進入火場大家都會擔心，運用科技就能有專業判斷與指揮，雲林縣消防局指揮中心的設備可以讓大家更放心。

因應智慧型手機App普及，雲林縣府動用第二預備金80萬元使「119報案App」功能更齊全，包括語音、簡訊報案、現場定位、照片及影片傳送功能，更能掌握報案者位置，身心障礙者也可建置個人基本資料，加速救援時效，雲縣消防局呼籲民眾踴躍下載。

(中時 )