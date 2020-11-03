縣議員董森堡指出，這2座碉堡建築內有凸體泥塑和浮雕，相關技法常見於島上早期防禦工事，主要作手是當年來自大江南北的戰士，在金門軍事建築發展進程中，相當具有保留價值。（李金生攝）

坐落於金門島蜂腰地帶，1950年代興建的勝利崗「親愛堡」，遭承包縣產遊博覽園區工程的廠商拆除，引起戰地史蹟保育團體和人士不滿，痛批傷害昔日老兵的情感，也讓金門觀光資源又失色幾分。縣長楊鎮浯3日公開道歉，聲明將追究相關人員責任，並研議補救和落實審議機制，避免再發生類似憾事。

位於金門縣環保局對面，勝利崗原軍事區內的「親愛堡」、「決心堡」，為國軍早期制高點碉堡的代表作，與鄰近的中興崗、岳飛崗形成火力相互支援的犄角之勢，為戍守金門島蜂腰地帶，防範敵軍登陸將東、西半島切割攻擊的戰略要地。

縣議員董森堡指出，這2座碉堡建築內有凸體泥塑和浮雕，相關技法常見於島上早期防禦工事，主要作手是當年來自大江南北的戰士，在金門軍事建築發展進程中，相當具有保留價值。

在縣產遊博覽園區開工之後，楊鎮浯縣長多次履勘，指示相關單位根就工區內軍事遺址，根據「核心保留區」與「非核心保留區」2大面向，進行不同強度的保存作法。

縣府考量位於非核心保留區內的親愛堡及決心堡，堡體結構龜裂嚴重，存在移動承受度的大風險，在與縣戰地史蹟學會討論後，研議朝拆除、異地重建「復刻」的方式，再作進一步的會勘討論。但日前卻傳出其中「親愛堡」已遭承商逕行拆除，讓縣戰地史蹟學會和軍事保育人士十分錯愕和痛心。

楊鎮浯認為，此事嚴重影響民眾對公共工程的信任，要求馬上訂定「金門縣政府暨所屬公共工程涉及軍事史蹟處理原則」，工程案自規畫、設計以迄施工階段，均應就基地範圍內的戰役史蹟構體，訂定不同處理原則，同時提交審議小組達成共識後始可執行，以落實戰地史蹟的維護和保存。

(中時 )