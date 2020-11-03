美國大選將在明天開始陸續進行開票(台灣時間)，但民進黨政府上任後欲積極強化台美關係，在此次大選一面倒支持川普，對於民主黨候選人拜登的態度有明顯差別，前民進黨立委林濁水指出，此次民進黨駐美代表見不到拜登幕僚，吃排頭的情況肯定不會是意外，國民黨也應注意國際局勢變化。

林濁水今3日在雅虎(Yahoo)投書，並放在個人臉書，他表示，亞洲各國支持拜登佔多數，只有台灣一面倒押川普贏，這是很奇特現象，照常理而言，抱持保守主義的國民黨應該是支持川普，民進黨擁抱自由派、文化多元思想應該支持民主黨才是，現在台灣民眾反而對價值觀不順眼的候選人相當歡迎，且國民兩黨都一樣，認為川普反中、拜登親中。

他指出，幾十年來美國總統當選人錦川普與蔡英文通過電話、美國軍售台灣明顯突破「限於防衛性」固然不假，但若就將雙方關係升級，認為美國比以前友台，那就未免所見既淺薄、格局太小，又缺少對世界戰略架構趨勢的理解能力了。

林濁水強調，過往從「中美斷交」後開始，民主黨其實「反中」圍堵中國大陸作法遠比共和黨多得多，並溜出多項紀錄，認為民進黨政府在對美關係上，不應該「跳脫歷史脈絡」以致於毫無戰略理解能力，美國總統要「親中」還是「反中」，不是個人特質能左右，而是整個戰略格局。

最後，他感嘆，如今民進黨政府搞到駐美代表居然見不到拜登的重要幕僚，固然很不可取，但同樣的國民黨也不應該幸災樂禍「沒押錯寶」，這並不會顯得多高明。

(中時新聞網)