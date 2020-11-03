新北庇護工場推年終禮盒「森林同樂趣」 侯友宜、黃子佼一同推廣（戴上容攝）

唐寶寶活力開場（戴上容攝）

侯友宜、黃子佼一同推廣（戴上容攝）

新北庇護工場推年終禮盒「森林同樂趣」（戴上容攝）

新北市勞工局與唐氏症基金會3日發布年度庇護禮盒「森林同樂趣」，由新北市長侯友宜與藝人黃子佼共同推廣，侯友宜大力推廣說，今年庇護禮盒選用的是在地食材和森林感精美包裝，希望能募集3000盒以上，而禮盒會和新北視障按摩列車巡迴送愛到各長者之家。

新北市3日於新莊舉行第七屆新北庇護禮發表記者會，會中由全國舞蹈冠軍的「唐寶寶舞蹈班」熱舞揭開序幕，唐寶寶們動感又整齊的舞步，讓侯友宜跟黃子佼都大力讚賞直呼「唐寶寶的能力更不輸給一般人」。

侯友宜指出，他很擔心新北26家庇護工場收益會因疫情受到影響，今年新北庇護禮邀請到知名糕餅專家及專業設計團隊合作研發創新口味、導入主題設計包裝打造「森林同樂趣」手工餅乾禮盒，盼能再創銷售佳績，也期盼企業界能認購3000盒以上。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，「森林同樂趣」快樂整體包裝，如像唐寶寶們再庇護工場工作一樣快樂又自在，往年送愛目標都訂在8000盒，但今年因疫情不敢設定，只期盼大家能多多支持。

「明年還要繼續當代言人」黃子佼則說，今年接下新北庇護工場代言人是最有意義的工作，中秋節時他已經花20萬購買庇護工場禮盒贈送給各路親友，大家都讚賞禮盒品質非常好，而今天他特別穿著富有森林感的外套行動支持，正面的言論，獲得侯友宜深深一鞠躬。

新北勞工局表示，去年開始新北已將原本選拔比賽轉為挑選積極、創意的庇護工場合作，今年「森林同樂趣」禮盒特別選用本土鴨蛋黃製成的金沙起司及新北金山紫薯地瓜等2款餅乾，搭配濾掛式咖啡包，並以繪本概念設計童趣感十足的外盒，即日起，民眾可透過「新北市庇護工場網路商城」、庇護工場或是專線訂購。

(中時 )