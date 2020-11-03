台灣明年第一季取得新冠肺炎疫苗破局！台灣東洋原預定明年第一季，最高可以取得三千萬劑德國BioNTech(BNT)新冠肺炎疫苗，供台灣民眾施打，但晚間東洋發布消息指出，未能如期取得。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，因東洋一直未能提供正式的ＢＮＴ授權文件以及合約草案，「我們只有這兩個要求，不知道為何他們遲遲都不提供」，才因此合作宣告破局。

莊人祥表示，從兩方談合作以來，只要求東洋要拿出這兩樣文件，其中他本人就和東洋見面過兩次，雙方也一直都有聯絡窗口，溝通管道順暢。至於價格和數量部分，「沒有說不能接受」，但必須先把文件拿出來才能繼續談，但數量多少，他無法透露。

「現在破局不代表之後就不會再購買ＢＮＴ」，莊人祥強調，後續規劃上可能的話還是會盡量爭取，包含ＣＯＶＡＸ以及ＢＮＴ疫苗，任何國際疫苗有適合的，時間上許可就會盡量爭取，我們會嘗試多種和各個不同國際廠接洽、嘗試，包含國產疫苗也是，盼讓民眾可在明年第一季有疫苗可打。

東洋聲明:

BNT與政府難有一致性共識 台灣東洋未能如期代理新冠疫苗

台灣東洋藥品公司於日前取得德國BioNTech(BNT)新冠疫苗在台銷售的「有條件授權書」後，經20多天密集地與BNT、衛生福利部疾病管制署協商討論，雙方對數量及價格仍有落差、未能達成一致協議，台灣東洋今天(3日)宣布，無法如期代理該疫苗進口。

台灣東洋於10月12日宣布取得BNT授權，可就疫苗交貨數量、時間、價格與台灣主管機關協商，乃積極扮演BNT與政府間的溝通橋樑，分別就最新臨床數據、採購數量、價格、冷鏈運送方式等與政府進行討論。期間，雖然台灣東洋努力居中協調、拉近差距，然政府與BNT在採購數量及價格上仍有落差，截至授權協商期滿並未達成共識。

面對全球新冠疫情肆虐，台灣東洋重申，未來仍將配合政府防疫政策，持續在公司能力範圍內，善盡企業社會責任，為維護國人健康努力。

(中時 )