「ITF台北國際旅展」昨（2日）落幕，「多管齊下」搶攻國旅的飯店業者包含晶華、寒舍及老爺紛紛在這波旅展交出破億佳績。晶華國際酒店集團在ITF實體旅展創下6800萬元營收，加上飯店自辦的晶華旅展快閃店及線上旅展，銷售額共達1億4000萬元，且旗下超強吸客飯店「太魯閣晶英酒店」因直至明年過年前已一房難求，今年並未參展，撇除該飯店往年就可在旅展包辦數千萬元業績，晶華這波旅展仍比去年成長近35%，住宿券熱銷成長3倍、餐券1.5倍，可說成績亮眼。

今年獲ITF評為「最佳人氣獎」的寒舍集團，旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店以及礁溪寒沐酒店4館一同參展買氣強，4天旅展創下高達8000萬元業績，若再加上於飯店內自設的旅展快閃櫃與線上旅展，整體業績突破1億5000萬元，相較去年同期成長7%；民眾11月8日前仍可前往寒舍今年首度於台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店及礁溪寒沐酒店3大飯店內設置的「寒舍旅展快閃櫃」，直接購買超值商品，而線上旅展則延長至11月15日。

老爺酒店集團則在4天展期銷售近7780萬、較去年銷售成長1.5倍，線上旅展開賣10天衝破1.1億元，較去年同期大幅成長4倍，線上、線下加起來共近1.9億元業績，創下老爺參展以來的新高紀錄，老爺線上旅展將延續至11月6日，而單筆消費滿1萬元，仍有機會抽中5天4夜環島假期大獎，11月13日將在老爺酒店集團官方網站公布抽獎結果。

此外，香格里拉酒店集團集結香格里拉台北、台南遠東國際大飯店與館外餐廳「Mega 50餐飲及宴會」參展ITF，4天交出近2300萬業績，自10月26日開賣的線上旅展則也有2000萬元，不僅達成預估業績，更相較於2019年翻倍成長，其中自助餐券最為熱賣，尤其香格里拉台北遠東正在改裝的「遠東Café自助餐廳」將於12月初全新開幕，詢問度最高；此外，香格里拉酒店集團的線上旅展也將持續販售至11月6日。

六福旅遊集團則是截至昨日為止，線上旅展及ITF旅展總業績為3845萬元，較去年同期成長24%；而考量許多民眾未能到現場，六福也預計將線上旅展再延長讓民眾搶「晚鳥優惠」，並推出晚鳥限定商品「關西六福莊 犀牛艾瑪慶出嫁．住房專案1萬2999元」，含晚鳥檔期，預估這波線上、線下旅展總業績將達到4200萬元。

(中時 )