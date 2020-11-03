美國總統大選正式登場，除了東岸新罕布夏州2個小鎮在當地時間3日午夜率先開始投票外，其餘各州的投票站皆於3日清晨，由東岸向西岸接力開放讓民眾現場親自投票，最早開始投票的州是佛蒙特州，部分地區開放選民於清晨5點（台灣時間晚間6時）開始投票，於當晚晚間7時投票截止。自1992年以來，佛蒙特州一直都是由民主黨總統候選人勝出。

不過除了佛蒙特州之外，各州投票站開放時間多落於當地時間早晨6時至8時，若換算成台灣時間，最晚開放現場投票的州是夏威夷州，夏威夷於當地時間早晨7時開放投票，相當於台灣時間4日凌晨1時。

當日各州投票站開放的時程也不同，多落在晚間7時至8時結束投票，約開放民眾投票12小時，若從台灣時間來看，最早結束投票的州是印第安那州及肯塔基州，投票站於東部標準時間晚間6時關閉，相當於台灣時間4日早晨7時；最晚投票截止的是夏威夷州與阿拉斯加州，分別於當地時間晚間7時及8時關閉投票站，約是台灣時間4日下午1時。

投票站關閉後，各投票站會開始計票，多數時候是使用機器計票，最後再將選票資訊傳送至當地市政廳的中央選舉總部。

不過美國大選結果能否在當日出爐，由於今年透過「通訊投票」的選民比往年多很多，包括通訊投票在內等提前投票的選民至今已超過9,400萬人，傳統上通訊投票需要花費更多時間來驗票，加上賓州、威斯康辛州等關鍵州並不允許選務機構提前進行驗票程序，因此難以保證大選當日就能得知誰勝選。

不過推特（Twitter）與臉書（Facebook）昨（2）日已經公布，如果有候選人或競選團隊在官方結果出爐前提早宣布勝選，他們的推文或貼文上將會被加上警告標籤。

以下為根據《今日美國報》（USA Today）公布的各州投票站關閉時間製成的表格，時間已換算成台灣時間，以此可大致推測接下來各州何時開始開票。其中幾個囊括眾多選舉人票的關鍵大州，例如掌握29張選舉人票的佛州、38張選舉人票的德州、重要搖擺州北卡羅萊納州、亞利桑那州等，分別於4日早上8時、8時30分、9時、10時關閉投票站，它們的開票結果將備受關注。

美國大選於3日登場，各州開票時間如上圖製表。資料來源：《今日美國報》（USA Today）網站整理；製表：陳友齡。

(中時新聞網)