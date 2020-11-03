明年元月起中央將開放含瘦肉精的美豬來台，市議員李麗華3日質詢時，高歌改編經典廣告旋律的「瘦肉精之歌」暗批蔡政府，更點名列席警消環衛4局長各唱一輪；衛生局長曾梓展唱到關鍵字自動「消音」，警察局長楊源明被李麗華揪出疑對嘴假唱，楊源明秒回說是「燒聲」啦！

國民黨市議員李麗華3日在議會警消環衛質詢時，針對明年開放萊豬議題有備而來，特準備「瘦肉精之歌」大字報，由李老師來帶領與會市府官員，當場唱起「瘦肉精、瘦肉精，英文最愛瘦肉精，哥哥姊姊妹妹都怕瘦肉精，吃了變成白骨精」，令人哄堂大笑。

李麗華自己唱完意猶未盡，接著點名衛生局長曾梓展唱，曾梓展臨時被點名配合開唱，邊唱邊笑，唱到關鍵字「英文」、「白骨精」時自動「消音」；他唱畢被李麗華評唱得不太好，還問他唱到「英文」你就不敢唱？奇怪「英文」你不會嗎，旁邊傳出陣陣笑聲。

李麗華再陸續點名環保局代理局長陳宏益、消防局長曾進財及警察局長楊源明等局長接力開唱，李麗華看戴著口罩的楊源明似有動口，卻也疑似對嘴假唱。李麗華忍不住問「楊局長你都沒唱，是怎麼了？」楊源明連說，我有唱、「我燒聲」啦！李麗華接著說，「我再買枇杷膏給你吃」，現場一陣笑聲。

(中時 )