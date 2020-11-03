美國大選前夕，素有華爾街「新債王」之稱、雙線資本創辦人岡拉克 (Jeffrey Gundlack) 昨天重申，美國總統川普將可望連任，雖然他已經沒有2016年那樣對結果如此篤定，但不論最後結果為何，他認為美國很可能因此陷入分裂。

在岡拉克在與經濟學家 David Rosenberg 的網路直播對談中，同時預測了假如華府無法推出更大規模財政紓困援助，前景將會如何發展。他說，美國經濟之路已經充滿荊棘，這將是一場災難。當政府使用了大撒幣這種最直接的方法，對經濟的影響會相當不平均，先帶來強震，然後餘震不斷。

岡拉克表示，美國人對民主概念深信不疑，但大陸在獨裁統治下擁有可觀的經濟成長，基礎建設也大有改善。相較之下，我們目前的結果比較差，而未來六年會有很可觀的改變，甚至包括美國分裂成不止一個國家。

岡拉克並提到對金融市場也有類似看法。他說，我們將打破過去十多年的穩定通膨、低市場波動的常態。這個典範指的是PIMCO所說的「新常態」，即2-2.5%GDP成長率，現在即將進入「肥尾」階段，指極端事件發生機率升高，通膨飆升、通膨減緩或通貨緊縮都有可能出現。

投資方面，岡拉克說，他雖然討厭長天期美債，仍建議投資人納入投資組合，作為規避通縮的保值工具。同時，鑑於美元走軟，黃金是不錯的避險工具。關於美股，接下來可以把目光投向新興市場，尤其是印度。

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(中時新聞網)