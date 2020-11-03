苗栗縣政府2016年起推動百工職人創客工作坊，今年規畫客庄文化、服務思維及工藝美學等3大工作坊，縣內青年一個相互學習、經驗分享的交流平台，讓更多人認識在地工藝。3日苗栗縣副縣長鄧桂菊為工作坊成果展揭開序幕，勉勵青年朋友投身在地文化特色發展的傳承與延續。

今年客庄文化、服務思維及工藝美學等3大工作坊，規畫編織、彩繪、木工、皮革、絹印、染布、設計、創客服裝、行動廚房等主題課程，5月起陸續開課，總計162小時專業課程，共有414人次參與。勞工及青年發展處副處長涂榮輝表示，百工職人創客工作坊輔導青年職涯適性發展，建立師徒共學模式，以經驗交換與職人帶領兩大元素培養與市場接軌的即戰力。

苗栗縣政府推動百工職人創客工作坊，學員歷經半年培訓，透過工藝成果特展，展現青年創意與學習力。（何冠嫻攝）

經半年培訓，學員們展現亮麗學習成果，縣府即日起於縣府二辦大廳舉行工藝成果特展，以「菁」喜登場為主題，導入職人手做、藝術美學及在地陶、木、染工藝特色元素，3日邀請「求職防騙我最行網路歌唱大賽」青年組第一名羅彥翔展露歌藝，為特展開幕。

鄧桂菊大力推薦「苗栗自造必屬良品」，她表示，青年返鄉發展是地方永續經營、進步的關鍵要素，期待透過「老幹新枝、薪火相傳」核心理念，讓更多青年朋友投身在地工藝的傳承與延續，為特色產業創造新價值，同時也歡迎鄉親前來觀賞學員的無限創意。

(中時 )