前大聯盟投手王維中今年返台加盟中職味全龍隊，受到球團禮遇以及球迷歡迎，剛成為自由球員的林子偉會不會也想落葉歸根？對此他在今日明確表示：「還想挑戰自己的極限，明年仍以美國（職棒）優先，從小聯盟重新開始亦可；一切交給經紀公司跟上帝去安排，我會專注在準備工作。」

今年在大聯盟的成績確實不理想，林子偉分析，春訓2.0開始後調整節奏整個亂掉，狀況比正規春訓差很多，導致球季表現欠佳。不過他也承認教練團有給他機會，「實在對不起信任我的教練、也對不起自己跟家人。」他強調，「失敗後踏出第一步是最大考驗，我一定會勇敢接受挑戰。」

旅美球員林子偉（右）與張育成（左）。（鄭任南攝）

林子偉認為，在哪裡失敗就從哪裡站起來，因此他希望能夠繼續挑戰美職，目前還沒有返台發展的計劃。而在經紀公司協助找到新東家前，林子偉預計11月赴桃園國立體育大學指導桃園青少棒球隊，12月回母校高苑工商和家鄉高雄市那瑪夏區，要做一些回饋工作。

林子偉暢談自己的大聯盟生涯。（鄭任南攝）

以上這些行程都在「國泰夯棒球 MY WAY棒球精進計畫」中，國泰熱情邀請林子偉親自參與，讓桃園市的青少棒球隊體驗大聯盟球員親身指導；12月則預計到高苑工商贈送球具並指導後進，然後再回那瑪夏家鄉做公益，時間約在下個月中旬左右。

(中時 )