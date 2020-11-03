苗栗縣銅鑼觀光產業協會迎接杭菊季，結合花海推出「杭菊田野秋旅」，規畫4梯次小旅行，串連在地生活、飲食特色以及銅鑼重要的經濟作物杭菊，帶領遊客體驗銅鑼在地文化與風情之美。

先前苗栗縣銅鑼觀光產業協會推廣「銅鑼好客商圈」，促進地方觀光，今年規畫杭菊田野秋旅，帶領遊客走入銅鑼街道，享受舊時新事的小鎮風光，到共創藝術空間，寫下對土地的祝福傳遞給他人，並且品味杭菊花茶與客家飲食的風味，以及認識風土物產，學習種植杭菊的友善堅持與祕密。

全台杭菊需求量約200公噸，其中僅有2成為國產，而銅鑼杭菊產量即占國內8成，為在地主要經濟作物，苗栗縣銅鑼觀光產業協會並整合在地觀光資源，串聯賞菊路徑、銅鑼日常茶食體驗、杭菊花田、菊田藝術，邀請旅人走入光影交錯的菊田藝術，以杭菊、茶、在地米食感受銅鑼小鎮的菊月食事，提升整體產業與經濟發展，4梯次小旅行將於18、21、22、24日登場，有興趣民眾可與協會聯繫或上「好客銅鑼」粉專。

苗栗縣銅鑼觀光產業協會指出，杭菊陸續綻放，一片片黃白花海相間，吸引遊客朝聖，欣賞花田壯麗，結合銅鑼鄉客家傳統米食、百年糕餅店、東方美人茶、銅鑼燒等在地的各式美食，將成為民眾旅遊首選。

(中時 )