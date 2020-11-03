這段爆笑影片，剛好被監視器錄下，一名男子日前闖進汐止一間尚未營業的便當店，男子頭戴安全帽，直接走進去鐵門半開的便當店，老闆娘見狀隨手拿起挖飯匙，不斷追打男子，結果發現男子身分，發現是一場誤會。

網友在臉書社團「爆廢1公社」分享一段影片，畫面中便當店老闆娘與員工正在備料，店裡還沒開始營業，鐵門呈現半開狀態，這時一名頭戴安全帽、背著後背包的男子，悄悄鑽進店裡，直接往店裡廚房走去，老闆娘發現有人闖進來，隨手抄起飯匙追打男子。

老闆娘追到廚房置物架，不斷用飯匙敲打男子，逼問「你是誰」，而爆打一頓後才發現男子原來是兒子的朋友，知道對方身分後，老闆娘還用飯匙再敲兩下，影片曝光後不僅網友笑翻，原PO也笑虧「強者我老媽，因為還沒到營業時間鐵門半開，結果我朋友來找我，我媽以為是歹徒，手持飯匙追著朋友打」。

許多網友稱讚原PO媽媽反應很快，且朋友不打招呼就闖進店裡，會以為是歹徒也是正常的，「幸好不是拿菜刀」、「媽媽應該拿平底鍋」、「阿姨飯匙記得洗」、「有人跟我一樣，看到那鍋肉都餓了」、「媽媽好勇敢」。

(中時新聞網)