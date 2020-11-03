台股出現巨大頭部，川普若勝選，恐利多出盡。

川普若敗選，台股失望賣壓出籠，直拉摜破12000點。

4年前美國總總大選結束，開啟股票市場新大多頭時代，台股一口氣從8879點直奔11270點，再漲到12197點，爆發疫情拉回後更漲到13031點創歷史新高，川普，嚴然是多頭的代表，很多人談到股市：川普拚連任一定作多、有川普在，安啦！川普絕對會想辦法救股市….總之，買股票的理由很簡單，因為川普當總統。投資人熱中川普推文的程度絕對超過股票基本面。

市場的買盤表面上基於各式各樣的題材，但真正驅使資金前仆後繼投入股市的力量，除了行情看起來很強之外，當然還有川普連任後，期待繼續貨幣寬鬆、減稅、刺激經濟、紓困然後股票市場持續上漲。投資人無視經濟現實倒退與貧富差距擴大，只求多頭派對永無止境。天下沒有不散的宴席，選舉結果出爐，股市狂歡派對曲終人散。

市場長期充滿押寶川普勝選的買盤，川普當選是重大利多，利多出盡就是利空，選後台股開高走低；川普落選投資人期待落空也是利空，台股直接開低大跌。不論川普當不當選，對股市都是利空，勝選引來買盤開高卻是新的套牢籌碼；敗選直接開低選前押寶者大套牢。

過去台股發生過與總統選舉有關的兩次重大政治性利空，分別是2004年319槍擊案與2008年總統大選。槍擊案發生後第一個交易日台股大跌455點，收在6359點大跌6.68%，所有股票躺平於跌停板，不過恐慌只有一天，3/23指數雖然下跌但開低走高，從6020先反彈再破底。

至於挾萬眾期待的2008年選舉結果確實符合多數人預期，最後成為投資人揮之不去的夢魘，台股因馬上好利多盤出巨大頭部，終於在同年總統就職日利多出盡，從9309點展開5000點以上驚人空頭走勢，跌到3955點，馬上好兩岸大利多包藏的本質卻是利空。

歷史經驗告訴我們選舉的利空是利空、利多還是利空。川普落選令廣大投資人無法接受，心情悲傷殺出持股，台股將直奔12000點之下，跌深後V型反彈再破底；川普當選則開高衝刺13000點爆巨量尖頭反轉向下。

不論川普當選與否，股市結局都一樣，因為超漲、過熱、投機的股市本來就會泡沫化。所有選舉結果都是催化多頭行情結束的因素。台股已利空罩頂，明天不論開高開低，都是賣。

(本文作者為摩爾投顧分析師王文良)

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

川普當不當選都是利空。

(中時新聞網)