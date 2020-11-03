國民黨智庫副董事長連勝文今天應內湖區黨部副主委藍恭唯之邀，一起打籃球。媒體詢問是否是要為國民黨培養年輕人參選，連勝文說，通常他不希望把體育活動跟政治扯一起，但年輕人參與政治或公職活動他都鼓勵，不過一定要堅持做人正派與理念，不要像有些年輕人在國民黨執政時開始覺醒，在民進黨執政時就變成冬眠，這就讓人啼笑皆非，也是很可笑的事。

有關美國總統大選他支持誰？連勝文說，「我支持誰不重要，因為沒辦法投票，我又不是美國人。」但國家政府單位不能介入他國選舉，甚至因為自己意識形態來押寶某個候選人，更不能挑動、打擊特定候選人。他強調，作為政府要以中華民國與台灣人民利益考量，不能為了一黨一派的利益考量，這太自私，且會危害台灣安全，非常不好。

對於今年來國軍頻傳死亡意外，連勝文在臉書發文「不知何時才會讓台灣與國軍子弟不再因為意外而喪命」，卻遭網友砲轟。連勝文說，他希望政府能夠重視裝備、訓練與人員安全，一定要為台灣子弟與軍人多花心力準備，來保護子弟們的生命。

至於網友留言批評連勝文自己沒有當兵，連勝文說，他沒有評論，因為這是兩回事情，他是依國家法令制度來走。

(中時 )